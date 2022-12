Knapp 750.000 Euro für Straßenausbau in Waltershausen

Die Ziegenbergstraße in Waltershausen wird ab 2023 in zwei Schritten erneuert. Grund für die Teilung ist die technische Ableitung des Wassers.

Ehrenbeamte, Bauprojekte und die Wahl des neuen Ortsteilbürgermeisters in Wahlwinkel haben den Stadtrat in Waltershausen beschäftigt. Bei der Sitzung am Montagabend im Rathaus standen neben diesen Punkten auch der Jahresabschluss der Stadtbetriebe sowie der Finanzplan und das Investitionsprogramm bis 2026 auf der Tagesordnung.

„Wir sind aktuell in erster Linie an der Umsetzung der laufenden Baumaßnahmen interessiert. Das Geld ist da, aber andere Dinge führen mitunter zum Stopp“, sagte Bürgermeister Michael Brychcy (CDU) mit Blick auf Energiekrise, Materialengpässe und fehlendes Personal. Während andernorts kurz vor dem Jahreswechsel die Haushalte für 2023 beschlossen werden, ist der Etat in Waltershausen derzeit nicht von Belang – schließlich wurde im vergangenen Jahr ein Doppelhaushalt beschlossen.

Ortsteilbürgermeister in Wahlwinkel hat Amt niedergelegt

An den darin enthaltenen Projekten wird bis auf Weiteres gearbeitet. Neben den Baumaßnahmen am Oberen Waldtor stehen so künftig auch die Arbeiten in der Bebelstraße auf dem Programm. Die Stadträte beschlossen bei der jüngsten Sitzung jedoch die Auftragsvergabe in der Ziegenbergstraße. Bei dem Gemeinschaftsprojekt mit einem Investitionsvolumen von etwa 742.000 Euro mit dem Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden sowie der Energieversorgung Inselsberg GmbH steht 2023 der grundhafte Ausbau an.

Nicht nur die Kanäle und Leitungen werden erneuert, die Stadt investiert auch in eine neue Straßendecke sowie -einfassung. „Die Ziegenbergstraße wird in einem ersten Schritt vom Töpfersturm bis zur Mitte der Straße gebaut. Dann erst folgt der zweite Abschnitt“, sagte Brychcy. Grund für die Teilung der Arbeiten sei die technische Ableitung des Abwassers, das im ersten Abschnitt hinab in die Stadt geleitet werde, im zweiten Abschnitt soll das Wasser in Richtung Langenhain abfließen. Die Straße wird über die gesamte Zeit befahrbar bleiben.

Ein anderes Thema, das die Ratsmitglieder am Montag beschäftigte, war die anstehende Wahl des neuen Ortsteilbürgermeisters in Wahlwinkel. Hier hatte der amtierende Rainer Hahn (parteilos) aus persönlichen Gründen zum 30. November das Amt niedergelegt. Am 26. Februar 2023 steht nun die Neuwahl an. Der Stadtrat berief Steffen Platzeck zum Wahlleiter. Dieser nimmt ab Ende Dezember bis Mitte Januar Wahlvorschläge entgegen. Bis ein neuer Ortsteilbürgermeister gewählt ist, übernimmt der Stellvertreter Holger Trott (parteilos) das Amt.