Kneippen im Freien in Bad Tabarz

Unter dem Motto „Kneipp im Freien in Bad Tabarz!“ lädt der Kneippverein Bad Tabarz/ Brotterode an diesem Donnerstag, 24. August, alle Interessierten zum Ausprobieren und Informieren ein. Von 10 Uhr bis 12 Uhr sollen in der Arenaris-Kneipp-Kuranlage im Lauchagrund in Bad Tabarz verschiedene Anwendungen nach den Lehren Sebastian Kneipps praktiziert werden. Außerdem beantworten der Badearzt Sigurd Scholze und die Kräuterexpertin Heidrun Diringer Fragen wie zum Beispiel „Wassertreten, kaltes Armbad, Barfußpfad und Kräuter, Bewegung und Waldtherapie – nützt mir das für die Gesundheit?“. Der Verein freut sich auf rege Teilnahme, Voranmeldungen sind nicht notwendig.