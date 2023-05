Kneippjünger starten mit Anwassern in Friedrichroda und Bad Tabarz ihre Saison

Friedrichroda/Bad Tabarz. Kräuterkunde, Kurzweil und Musik begleiten Auftakt in Bad Tabarz und Friedrichroda. Kneippverein Friedrichroda blickt auf 30-jähriges Bestehen

Zeitgleich starten am Samstag, 6. Mai, 14 Uhr Kneippjünger in Friedrichroda und Bad Tabarz die Saison. In bewährter Weise geschieht das mit Anwassern. In der Kneippanlage Arenarisquelle im Lauchagrund Bad Tabarz sollen unter dem Motto „Fit und gesund mit Wasser und Bewegung“ auch andere Kneipp-Elemente einbezogen werden. Kinder der Villa Kunterbunt und Schüler der Gemeinschaftsschule Bad Tabarz werden sich mit Bewegung und Tanz beteiligen, Kräuterfrau Heidrun Diringer aus Waltershausen mit fachkundigen Tipps, Quigong-Trainerin Sabine mit Entspannungsübungen und Küchenchef Danilo mit gesunden Essen, kündigt Kneipp-Landesvater Sigurd Scholze an, der wohl wieder in die Rolle von Sebastian Kneipp übernehmen wird. Musikalisch werde das Programm von den Geisenalmer Alphornbläsern begleitet.

Wie 2022 soll die Kneippsaison in Bad Tabarz mit Geisenalm-Alphornbläsern aus Schwarzhausen, Kindern der Villa Kunterbunt und Sigurd Scholze als Pfarrer Kneipp an der Arenarisquelle im Lauchagrund eröffnet werden. Foto: Conny Möller (Archiv)

Zwei Jubiläen stehen ander Ochsenschau bevor

Zwei Jubiläen gibt es beim Anwassern an der Ochsenschau in Friedrichroda zu feiern: Das Kneippbecken besteht 25 Jahre und der Kneippverein Friedrichroda 30 Jahre. Wenn die Hosen an der Ochsenschau hochgekrempelt werden, wollen die Friedrichrodaer daran erinnern, dass Kneipps Lehre den Grundstein für einen regen Gesundheitstourismus legte. Friedrichroda firmiert als Heilklimatischer Kurort Premium Class, Bad Tabarz als Kneipp-Heilbad.

Zum Anwassern an der Ochsenschau werde Klimatherapeutin Sara Hoffmann gegen 16 Uhr eine Heilklimawanderung inklusive Kräuterkunde anbieten, kündigt die Kurverwaltung an. Dann bestehe auch wieder die Möglichkeit, die vier Tretbecken am Heuberghaus, in der Schmalkalder Straße, an der Ochsenschau und im Kurpark zu nutzen. Der Kneippverein Friedrichroda, der sich im Juli 1993 formiert hatte, werde sein Jubiläum im September feiern.