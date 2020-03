Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Knop nun bei den Grünen

Als neues Mitglied in die Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen ist Hendrik Knop aufgenommen worden. Zur nächsten Kreistagssitzung am Mittwoch, 4. März, wird er statt in den Reihen der CDU in denen denen der Grünen Platz nehmen.

„Mit Hendrik Knop gewinnen wir einen sehr erfahrenen Kommunalpolitiker, mit dem wir nicht nur in der Vergangenheit schon gut zusammengearbeitet haben, sondern an dem wir auch sein immer über Parteigrenzen hinweg agierendes Auftreten und das stets sachorientierte Verständnis von Kommunalpolitik schätzen“, sagt Grünen-Fraktionsvorsitzender Steffen Fuchs zu Aufnahme Knops

Der Kornhochheimer hatte nach der Wahl Thomas Kemmerichs (FDP) zum Ministerpräsidenten, die Anfang Februar durch Stimmen der CDU und AfD zustande gekommen war, seinen Austritt aus der CDU erklärt. Der 43-Jährige, der als einer der engagierten Hoffnungsträger der Christdemokraten im Landkreis Gotha galt, hatte in dem Zusammenhang auch gesagt, dass er sein Mandat im Kreistag und Gemeinderat Nesse Apfelstädt behalten wolle. Seit Sommer 2019 ist Knop Ortschaftsbürgermeister von Kornhochheim.

Kreistagssitzung am 4 März, 18 Uhr, Reinhardsbrunner Straße 23, Gotha.