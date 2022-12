Koch und Autor stellt sein neues Buch in Bad Tabarz vor

Bad Tabarz. „Kulinarische Wanderung am Rennsteig“ heißt das neue Buch von Herbert Frauenberger, das der Autor am Sonntag vorstellen möchte.

Der in Bad Tabarz geborene Koch und Buchautor Herbert Frauenberger wird Sonntag, 18. Dezember, 14 Uhr in der Touristinformation sein Buch vorstellen. Es hat den Titel „Kulinarische Wanderung am Rennsteig“ und eignet sich laut Kuramt auch als Geschenkidee.

Auf Wunsch signiert der Autor das Buch und beantwortet Fragen zur Herstellung des Weihnachtsschmauses, heißt es weiter. Seine Wanderung lasse Erinnerungen an alte Traditionen links und rechts vom Rennsteig wach werden.