Kommentar: Gothas Bahnhof ist ein Schandfleck für den ganzen Landkreis

Unser Autor setzt auf den ersten Eindruck an Bahnhöfen. Er fragt sich, wie man den Gothaer Hauptbahnhof so verkommen lassen konnte. Die Sanierung begrüßt er, hat aber auch einen Wunsch.

Ob ich mich in einer Stadt wohlfühle, entscheide ich schon wenige Sekunden nach der Ankunft. Mein erster Eindruck sagt zwar noch nicht alles aus, aber die Kulisse vor einem Bahnhof lässt mich schon erahnen, was mich in der übrigen Stadt erwartet. Wenn man den Gothaer Hauptbahnhof verlässt, hat man im ersten Moment das Gefühl, in einer schönen Stadt gelandet zu sein. Das Bahnhofsgebäude selbst ist aber ein Schandfleck für den gesamten Landkreis.

Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich mochte dieses urige Haus schon immer. Sonst zieht es mich ja auch nicht in geschniegelte Restaurants. Doch wie man dieses wundervolle Gebäude so verkommen lassen konnte, ist mir ein Rätsel.

Glücklicherweise ist Besserung in Sicht: Die Baugesellschaft Gotha hat die Immobilie übernommen und arbeitet an einem Konzept, wie der Hauptbahnhof endlich in neuem Glanz erstrahlen kann. Bis 2028 – so zumindest die Hoffnung – könnte die Sanierung abgeschlossen sein. Auf die Verschönerung freue ich mich, aber etwas von der urigen Stimmung darf gern erhalten bleiben.