Kommentar: Ohne Bürger geht im Kreis Gotha nichts

Ingersleben. Eine tolle Idee soll im Kreis Gotha ein historisches Gebäude retten. Unser Autor hält Bürgerinitiativen für bedeutend, um die Region nach vorne zu bringen.

Eine tolle Idee: Der Förderverein Dorfzentrum in Ingerslebenwill die Dorfschänke mit Dachziegel-Patenschaften retten. Das ist eine Mammutaufgabe, denn allein die Sanierung des Daches soll rund 250.000 Euro kosten. Doch wie in vielen anderen Gemeinden fehlt einfach das Geld für die dringenden Sanierungsarbeiten. Und wieder einmal zeigt sich, dass ohne das Engagement von Bürgern oft nichts geht.

Es ist leicht, mit dem Finger nach oben zu zeigen und zum Handeln aufzufordern. Dabei sollte man aber immer den kommunalen Haushalt im Blick behalten. Nichts geht einfach von heute auf morgen. Meist muss wichtigeren Projekten einfach Vorrang gewährt werden. Wenn aber schon Dachziegel drohen, Passanten zu erschlagen, dann muss offensichtlich schnellstmöglichst etwas passieren.

Manchmal braucht es eben die Bürger

Und wenn der Gemeinde nun die Hände gebunden sind, dann braucht es eben die Bürger. Das gilt nicht nur für den Erhalt historischer Gebäude, sondern auch für die Entwicklung in der Region. Immer wieder lässt sich beobachten, wie viel Einfluss Menschen auf die Politik nehmen können, wenn sie sich Gehör verschaffen.

Zugegeben, das funktioniert nicht immer genau so, wie man sich das vorstellt. Dass man oft viele kleine Schritte auf einem langen Weg gehen muss, zeigt sich auch am Beispiel der Bürgerinitiative Lebensraum Apfelstädt. Seit Jahren kämpfen Menschen für den Erhalt des Biotops entlang des Flusses, der trotz der vielen Arbeit immer noch eher einem Bach gleicht.

Trotzdem: Diese Art der politischen Teilhabe ist von enormer Bedeutung – auch wenn die Früchte am Ende meist klein ausfallen. Ohne engagierte Bürger würde uns viel mehr auf den Kopf fallen als nur ein paar Dachziegel.