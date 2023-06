Komponistin aus der Kreismusikschule Gotha stellt sich vor

Gotha. Musikalisches Schuljahresende mit Kammerkonzert, Absolventen- und Preisträgerabend sowie Schulhoffest ist geplant.

Kathrin Gerth-Werner unterrichtet an der Kreismusikschule „Louis Spohr“ Klavier und begleitet Instrumentalschüler sowie Sänger, ist aber auch Komponistin. „Wir haben schon einige ihrer Werke aufgeführt“, sagt Bärbel Michel, die Leiterin der Musikschule. „Unsere Sänger greifen für Wettbewerbsprogramme, die auch zeitgenössische Stücke verlangen, gern auf Titel von ihr zurück.“ Am Sonntag, dem 25. Juni, soll es um 19 Uhr nun einen Kammermusikabend mit Kompositionen ausschließlich von Kathrin Gerth-Werner im Spohrsaal, Reinhardsbrunner Straße 23, geben. Die Pädagogin habe neben Klavier an der Musikhochschule „Franz Liszt“ in Weimar auch Komposition studiert. Im Konzert wird sie etwas zu ihren Stücken sagen.

Musikschul-Förderverein vergibt wieder den Spohr-Preis

Lehrer und Schüler der Kreismusikschule musizieren zudem am Donnerstag, dem 29. Juni, um 18 Uhr im Spohrsaal beim Absolventen- und Preisträgerkonzert. Auftreten werde jene Eleven, die sich in ihrem Fach einer Abschlussprüfung gestellt haben sowie erfolgreiche Teilnehmer am Wettbewerb „Jugend musiziert“. Der Förderverein der Musikschule vergibt Auszeichnungen, darunter den Spohr-Preis.

Zum Schuljahresabschluss lädt die Kreismusikschule am Montag, dem 3. Juli, 16 Uhr, noch zu ihrem traditionellen Schulhof-Konzert ein. Nicht nur Musikschüler und deren Freunde und Verwandte, sondern alle Interessierten könnten Melodien der Bigband und des Jugendorchesters lauschen. Geplant sei auch eine offene Bühne. Der Förderverein kümmere sich um die Versorgung.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.