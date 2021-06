Konferenz zur Nachfolge von Unternehmen im Kreis Gotha

Die Agentur für Arbeit in Gotha an der schönen Aussicht bietet am 23. Juni eine hybride Veranstaltung zur Unternehmensnachfolge an.

Gotha. Wie kann eine Unternehmensnachfolge erfolgreich gestaltet werden? Das will die Arbeitsagentur Gotha online erklären.

Unter dem Motto „Unternehmensnachfolge in der Krise“ veranstaltet die Agentur für Arbeit in Gotha am 23. Juni eine Videokonferenz, bei der Experten darüber diskutieren, wie eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge vorbereitet und durchgeführt werden kann.

Von 17 bis 18.30 Uhr wollen an diesem Tag im Hotel am Schlosspark in Gotha Referenten und Diskussionsteilnehmer online mit interessierten Unternehmern in Kontakt treten. „Die Unternehmensnachfolge betrifft kleine und mittlere Unternehmen in der Region“, weiß Ivo Dauksch, Bereichsleiter bei der Arbeitsagentur. Sie sichere Arbeitsplätze, berufliche Perspektiven und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit.

Hintergrund der Veranstaltung ist, dass viele Betriebe in den 1990er Jahren gründet wurden. Die Gründer kommen zunehmend ins Rentenalter und beschäftigen sich daher auch mit der Frage nach einer erfolgreichen Unternehmensnachfolge. Hier will die Arbeitsagentur Hilfe geben, was beachtet werden muss, um den Übergang zu gewährleisten. Schließlich stehen auch Arbeitsplätze auf dem Spiel.

Anmeldungen über Xing oder Linkedin und per E-Mail an gotha.pressemarketing@arbeitsagentur.de unter dem Betreff „Unternehmensnachfolge“.