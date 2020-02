2020 soll rund um den Michaelisplatz in Ohrdruf weiter gebaut werden.

Ohrdruf. Die ersten Ergebnisse des Ohrdrufer Stadtentwicklungskonzeptes werden am 27. Februar vorgestellt.

Konzepte für Ohrdrufs Entwicklung

Mit den Ergebnissen aus den Werkstattgesprächen verschiedener Arbeitsgruppen hat die Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft im Auftrag der Stadt einen ersten Entwurf zum Stadtentwicklungskonzept von Ohrdruf und seinen Ortsteilen erarbeitet. Dieser Entwurf soll am Donnerstag, 27. Februar, um 18 Uhr in der Goldberghalle öffentlich vorgestellt werden, kündigt Stefan Schambach (SPD), der Ohrdrufer Bürgermeister, an.

„Parallel beschäftigen wir uns mit der Überarbeitung des städtebaulichen Rahmenplans. Er soll noch vor der Sommerpause dem Stadtrat präsentiert werden“, so Schambach. Diese Anpassung sei notwendig, um auch weiterhin Städtebaufördermittel beantragen zu können. „Ohrdruf hat sich dank der Städtebauförderung insbesondere im Zentrum eindrucksvoll verändert“, findet der Bürgermeister. Es gebe aber noch einiges zu tun.

Für den Ortsteil Wölfis werde zudem ein Konzept zur Dorfentwicklung erarbeitet. „Die Ideen sind weiter vertieft worden. Im Januar gab es noch einmal zwei Gesprächsrunden“, berichtet Schambach. Zur abschließenden Zusammenkunft werde am Donnerstag, 20. Februar, um 19 Uhr ins Vereinsheim am Marktbrunnen eingeladen.