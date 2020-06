Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Konzert auf dem Heuberg bei Friedrichroda

Am Samstag, dem 27. Juni, kommt das Project unplugged auf den Heuberg bei Friedrichroda. Es ist aufgrund der Coronapandemie-Bestimmungen das erste Konzert dieser in Arnstadt beheimateten und seit zehn Jahren aktiven Initiative. Eigentlich war, so sagt Organisatorin Ilka Langenhan, anlässlich des zehnjährigen Jubiläums eine Best-of-Tour geplant. Infolge des Corona-Lockdowns müssen die für den Jahresanfang geplanten Veranstaltungen verschoben werden.

Diese Konzerte waren in Oberhof, in Suhl, in Gotha in der Margarethenkirche, in Sondershausen und Bucha vorgesehen. So ist nun der Auftakt am Berggasthof Heuberg. Der Einlass ist 19 Uhr, das Konzert beginnt 20 Uhr.

Acht Musiker mit überwiegend akustischen Instrumenten

Für den Auftritt finden sich acht Musiker mit überwiegend akustischen Instrumenten als Band ein. Dafür wurden Songs der Musikgeschichte neu arrangiert. Am Ende des Konzertes werde auch auf dem Heuberg um Spenden gebeten, die einem guten Zweck in der Region zugute kommen.

In den letzten Jahren konnten die Macher des Projektes mehr als 50.000 Euro an gemeinnützige Verein übergeben. Diesmal soll der Trägerverein des Kindeshospizes in Tambach-Dietharz bedacht werden. Auch das Kinderhospiz hat zurzeit weniger Spenden.

Der Eintritt kostet 19 Euro, Kinder bis zum Alter von 12 Jahren zahlen 9 Euro. Die Gasthof-Belegschaft kümmert sich um ein Speisen- und Getränkeangebot. Ilka Langenhan weist hin, das Konzert finde unter Sicherheitsbedingungen statt.