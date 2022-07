Konzert in Aspach mit Gästen aus der Schweiz

Die Kirche in Aspach erstrahlt in neuem Glanz.

Aspach. Vor dem Wochenende hatten Freiwillige das Kirchenschiff geputzt.

Ein Konzert mit dem Schweizer Peter Fuchs von der Gemeinde Wulfshagener Hütten gibt es am Freitag, den 1. Juli, 19,30 Uhr in der Familienkirche Aspach.

Am Sonntag wird ab 10 Uhr in Aspach mit Gästen aus dem Erzgebirge ein Gottesdienst mit Kindergottesdienst gefeiert. Ein achtköpfiges Ehrenamts-Team vom Fensterputzer bis zum Bürgermeister hatte den Spinnweben und dem Dreck in der Kirche den Kampf angesagt, so Pfarrer Christian Schaube.