Konzerte in Bad Tabarz

Die langen musikalischen Wochenenden in Bad Tabarz werden fortgesetzt. Am Freitag spielt im Biergarten der Gaststätte Deysingslust die Band 3Rock von 18 bis 21 Uhr. Am Sonnabend ertönen mittelalterliche Klänge von Almring & Balthasar ebenfalls von 18 bis 21 Uhr. Am Sonntag ist es dann von 15 bis 16.30 Uhr spielt die Rehbachtaler Blasmusik für Jung und Alt. Die Restaurantküche habe besondere Angebote, teilt Marcel Wedow vom Kuramt mit.