„Konzerterlebnis im Schulalltag“ in Schnepfenthal

Schnepfenthal. Die Zuhörer dürfen sich auf einen kurzweiligen Ausflug in die Klangwelt der Klarinette freuen. Der Eintritt wie immer frei.

Zur bekannten Konzertreihe „Konzerterlebnis im Schulalltag“ lädt die Schulgemeinschaft der Salzmannschule wieder am kommenden Sonntag ein. Die Zuhörer dürfen sich auf einen kurzweiligen Ausflug in die Klangwelt der Klarinette freuen, heißt es in einer Mitteilung.

Das Gothaer Klarinettenquartett mit Anna Erchinger, Horst Endter, Stefan Happ und Aurélian Paulin wird Werke von Bach bis Gershwin zu Gehör bringen. Das Konzert am Sonntag, den 26. März, im historischen Betsaal der Salzmannschule beginnt um 17 Uhr.

Dank der Förderung durch den Schulförderverein des Spezialgymnasiums für Sprachen ist der Eintritt wie immer frei, um eine Spende wird gebeten. Weitere Infos im Internet unter www.salzmannschule.de oder Tel.: 03622 / 913-0