Barockorchester der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach bei einem Konzert in der Margarethenkirche Gotha.

Kostbarkeiten des Barock mit Premiere in Gotha

Gotha. Der Bachchor und die „Lebensgeister“ geben erstmal mit dem Barockorchester der Thüringen-Philharmonie ein Konzert in der Margarethenkirche.

Wahre musikalische Schätze sind die vier Kompositionen zur Osterzeit von Pachelbel, Stölzel, Bach und Telemann, die im Rahmen der Thüringer Bachwochen am Samstag, 22. April, um 18 Uhr in der Gothaer Margarethenkirche erklingen werden. Der Bachchor und die „Lebensgeister“ erleben mit ihrem Publikum bei diesem Konzert zugleich auch die erste große Kooperation mit dem Barockorchester der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach, kündigt Kantor Jens Goldhardt aus Gotha an. Der spezielle Klang der Nachbauten originaler Barockinstrumente passe einzigartig zu den vier Raritäten des Kantatenschaffens aus dieser Zeit. Die Abendkasse öffnet für Kurzentschlossene ab 17.15 Uhr.