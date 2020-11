Kostenloses Kurzzeitparken nur in der Cranach-Straße

Der Gothaer Hauptmarkt ist derzeit eine große Baustelle. Nur noch in der Lucas-Cranach-Straße ist künftig kostenloses Kurzzeitparken in der Innenstadt möglich.

In der Gothaer Innenstadt soll weiter kostenloses Kurzzeitparken eingeräumt werden, in der Lucas-Cranach-Straße zwischen Hauptmarkt und Querstraße von 9 bis 18 Uhr, ohne Bewirtschaftung für je eine Stunde. Voraussichtlich etwa 20 Stellplätze sind dafür vorgesehen. Einen entsprechenden Änderungsantrag der Stadtverwaltung hat der Stadtrat am Mittwochabend bei der Verabschiedung des Parkraumkonzeptes sowie des Konzepts zur Innenstadtgestaltung (Motto: „Einladung zum Verweilen“) einstimmig beschlossen.