Ein Kraftquell wie die Wurzel eines Baumes

Fragen Sie Professor Schunk zu den Funktionen, die der Darm hat

Wir wissen über die Funktion unseres Darmes heute viel mehr als noch vor Jahren und schätzen seine Rolle als Kraft spendendes Organ des Körpers. Das ist begründet damit, dass er mit seiner Nervenansammlung fast alle Organe steuert, die meisten immunologischen Abwehrzellen hier gebildet werden und die größte Kontaktfläche besteht. Man vergleicht den Verdauungsapparat oft mit der Wurzel eines Baumes, der mit seinen Nährstoffen bis in die kleinsten Äste, also die Gefäße, vordringt. Die Nährstoffe sind die Energiespender im Organismus, der Kraftquell.

Menschen, die unter Verdauungsstörungen leiden, fühlen sich häufig chronisch müde, gereizt, nervös und leistungsunfähig. Stress, Ärger und äußere Unruhe wirken sich umgekehrt belastend auf den Darm aus. Jeder erinnert sich vielleicht, dass er kurz vor Prüfungen kaum von der Toilette herunter gekommen ist, ein anderer konnte tagelang gar nicht gehen. Ständige Belastung im Alltag kann sich schädigend auf den Darm auswirken, es kann sogar die Abwehr für lange Zeit geschwächt werden.

Ein oder zwei Schontage in der Woche sind ratsam

Was ist also zu tun? Der Grundpfeiler eines gesunden Darmes ist die gesunde Ernährung. Man braucht nicht regelmäßig eine Fastenkur, aber ein oder zwei Schontage in der Woche nützen. Diese Tage sollten viel Gemüse und Obst, also viele Mineralstoffe, Vitamine und Spurenelemente bieten. Auf Fleisch und Fett sollte bewusst verzichtet werden.

Anderthalb bis 2,5 Liter Mineralwasser oder Tee täglich spülen den Darm durch. Wer unter Verstopfung leidet, kann kurzfristig mit Bittersalz säubern. Wichtig ist, in Ruhe mit Genuss zu regelmäßigen Zeiten zu essen, und dabei gut zu kauen. Das bedeutet aber auch, dass eine gewisse Esskultur in unserem Verhalten eine gewisse Bedeutung hat oder wieder bekommt.