Kreativ sein in der Coronazeit

Unter dem Motto „Guck mal, was ich kann!“ ruft das Gothaer Mehrgenerationenhaus Bürger auf, sich in der Coronazeit kreativ zu betätigen. So sollen alle Ergebnisse, die in der freien Zeit zu Hause entstanden sind oder erst entstehen, in einer Ausstellung zu sehen sein. „Das kann eine Zeichnung, eine Bastelei, ein Schmuckstück, eine beeindruckende Foto- oder Videoserie und vieles mehr sein“, sagt Geschäftsführerin Anke Merbach vom Mehrgenerationenhaus.

Die Bilder sollen in einer Schau in der Einrichtung auf dem Hauptmarkt 17 gezeigt werden, sobald Gelegenheit dafür ist. Die Akteure wollen positive Dinge hervorheben und anregen, die Ruhe für Schönes zu nutzen und kreative Schöpfungen präsentieren.

Anmeldung per E-Mail: mgh-gotha@web.de