Die Adventszeit während der Corona-Pandemie kann sehr trostlos sein. Oder aber sie zeigt, wie sich Menschen trotz Abstands- und Hygieneregeln mit viel Einfallsreichtum die Wochen vor dem Fest dennoch gemeinsam versüßen. Die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach hat einen musikalischen Adventskalender ins Internet gestellt. Anderenorts gibt es lebendige Adventskalender.

So wird im Gothaer Ortsteil Siebleben unter dem Dach der evangelisch-lutherischen Stadtkirchengemeinde für besinnliche Stunden gesorgt. Der am Dienstag eröffnete Adventskalender lebt davon, dass sich viele Haushalte kreative Gedanken gemacht haben. Die Stationen sind so konzipiert, dass sie von einzelnen Familien besucht werden können. In der Regel sind sie zwischen 17 und 20 Uhr aufgebaut.

Am Freitag zum Beispiel gestaltet die Familie Weisheit in der Oberstraße den frühen Abend zum Barbaratag. Am Samstag gibt es am Backhausstieg einen Mini-Weihnachtsmarkt mit Abstand, ehe dann am Sonntag ab 18 Uhr im Weinbergweg kleine Aufmerksamkeiten gereicht werden.

Eine Krippenausstellung, Aktionen am Fenster, Musizieren mit gefüllten Flaschen oder Weihnachtsbasteleien sind weitere Ideen. Alles mündet am 24. Dezember im Krippenspiel im Garten der Kirche Sankt Helena in Siebleben.