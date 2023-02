Kreative potenzieren ihre Ideen

Gotha. Was möglich ist, wenn jeweils zwei Künstler als Tandem arbeiten, zeigt die neue Ausstellung im Kunstforum „Hannah Höch“ Gotha

„Kunst-Tandem“ begann voriges Jahr als Werkstattprojekt, das auf der nächsten „arthür“, der Kunstmesse des Verbands Bildender Künstler Thüringen (VBK), per Video dokumentiert werden sollte. In einer Vernissage am Donnerstag, 17 Uhr, im Kunstforum „Hannah Höch“, können die Ergebnisse in Form einer attraktiven Ausstellung, kuratiert von Angelika Steinmetz-Oppelland, erstmalig in Augenschein genommen werden.

Künstler sind nicht selten in ihren eigenen kleinen Kosmos eingekapselt. Das lässt sich ändern, befand man beim VBK. Und so wurden per Los 25 Paare von risikobereiten Künstlern ausgewählt, die einander teils nicht einmal kannten, nicht selten auch weit voneinander wohnten und auf Grund ihrer unterschiedlichen ästhetischen Positionen und Handwerkstechniken kaum je auf die Idee gekommen wären, gemeinsam etwas zu erschaffen.

Fünf Monate Zeit zum Kennenlernen

Mindestens fünf Monate hatten sie Zeit, um sich im persönlichen Gespräch, per E-Mail, Telefon oder durch Zusenden künstlerischer Ideen per Brief in die Positionen des anderen hineinzudenken und Werke des anderen zu verändern, gemeinsam Werke zu schaffen oder die Ideen des Gegenübers in eigenen Werken zu verwirklichen. Vor allem aber: Der geistige Austausch wird in vielen Fällen den ästhetischen Horizont für die Zukunft erweitern.

Die Idee des Auffächerns verkörpert sich in Elvira Franz’ in Grautönen gehaltenem Ölbild „Abwesenheit von Farbe“ ebenso wie in Stefan Böhms Steinskulptur „Durch Zeit und Raum“. Ästhetisch ansprechend und zugleich humorvoll ist das Miteinander von Cosima Göpferts Porzellangefäßen und deren Pendants aus Filz von Katrin Knape. Dennis Klostermann und Rüdiger Mußbach schickten einander unvollendete Zeichnungen, die der jeweils andere auf seine Art zu Ende brachte. Der Metallgestalter Frank Meyer und Benjamin Stuht, Schöpfer von Holzobjekten, stellen Schalen aus, in denen beide Materialien zu einer spannungsvollen Einheit verschmelzen. Ein echter Hingucker, korrekt beleuchtet, ist Christian Sachs’ verspielte Glasskulptur inmitten einer streng wirkenden, innen vergoldeten Holzschale von Ekkehard Franz.

Wer, von diesen wenigen Beispielen neugierig gemacht, die Exponate in natura erleben möchte, hat bis Sonntag, 2. April, dazu Gelegenheit. Geöffnet ist das Kunstforum dienstags bis sonntags, 10 - 17 Uhr.