Kreditaufnahme und Klimaliegen in Friedrichroda

Ernstroda. Der Stadtrat Friedrichroda will am Donnerstag den Haushaltsplan 2022 beschließen.

Den Haushaltsplan für 2022 will der Stadtrat Friedrichroda zur Sitzung am 9. Dezember verabschieden. Das Zahlenwerk ist in Einnahmen und Aushaben ausglichen. Allerdings wolle und müsse die Kommune einen Kredit von 530.000 Euro aufnehmen, um alle Aufgaben erfüllen zu können, sagt Bürgermeister Thomas Klöppel (parteilos). Das sei aber keine Hürde angesichts einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 340 Euro.

Neben weiteren Beschlüssen etwa zum Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe soll auch die Anschaffung von 23 Heilklimaliegen für Friedrichroda und die einer Heizungsanlage für die Liegehalle des Klimapavillons Finsterbergen festgeschrieben werden. Die Sitzung im Kultursaal Ernstroda beginnt 19 Uhr. Für Teilnehmer gilt die 3G-Regel.