Kreis Gotha: 270 Reinigungskräfte hoffen auf Lohnplus

Durch die Corona-Pandemie ist die Arbeitsbelastung für Reinigungskräfte, von denen rund 270 im Landkreis Gotha arbeiten, gestiegen. Sie halten Krankenhäuser und Pflegeheime sauber, reinigen Schulen, desinfizieren Behörden und Büros. Spürbare Lohnerhöhung würden den Reinigungskräften jedoch verwehrt bleiben, warnt die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU). Sie fordert mehr Gehalt für die Beschäftigten.

Dabei ist eine Tariferhöhung geplant, die der IG BAU jedoch nicht genug ist. Derzeit laufen Tarifrunden für das Gebäudereiniger-Handwerk. Arbeitgeber wollen den Einstiegsverdienst von derzeit 10,80 Euro pro Stunde ab 2021 um 20 Cent anheben. „Das liefe für die Beschäftigten fast auf eine Nullrunde hinaus“, kritisiert Ralf Eckardt, Bezirksvorsitzender der IG BAU Erfurt. Dabei stiegen die Umsätze in der Gebäudereinigung laut Unternehmensangaben zwischen 2014 und 2019 um 32 Prozent auf zuletzt 19,6 Milliarden Euro.

Die Gewerkschaft fordert ein Plus von 1,20 Euro pro Stunde in allen Lohngruppen. Außerdem soll es erstmals ein verpflichtendes Weihnachtsgeld in der Gebäudereinigung geben. „Nur wenn die Einkommen deutlich steigen, können vor allem die vielen Frauen, die meist in Teilzeit arbeiten, der Armutsfalle entgehen“, so Eckardt.