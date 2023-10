Polizeibericht Kreis Gotha: 86-Jährige bei Autounfall schwer verletzt

Die 86-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild)

Landkreis Gotha. Eine Seniorin baut einen schweren Autounfall im Kreis Gotha. Bei einem weiteren Unfall brennt ein Pkw aus. Und Einbrecher machen fünfstellige Beute.

Eine Seniorin ist am Donnerstagabend (19. Oktober 2023) bei Georgenthal von der Straße abgekommen und hat sich dabei schwer verletzt. Die 86-Jährige war mit ihrem Opel zwischen Schönau vor dem Walde und Engelsbach unterwegs. Laut Polizei kam sie gegen 20 Uhr mit ihrem Fahrzeug in einer Linkskurve von der Straße ab. Sie sei im angrenzenden Gebüsch zum Stehen gekommen.

Bei dem Unfall verletzte sie sich schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro. Die Seniorin habe angegeben, vom Gegenverkehr geblendet worden zu sein. Zeugen sowie der oder die Fahrerin eines möglichen entgegenkommenden Autos werden gebeten, sich unter 03621/781124 mit der Bezugsnummer 0274039/2023 zu melden.

Von der Strecke abgekommen und ausgebrannt

Zwischen Sondra bei Sättelstädt und Schwarzhausen ist am Freitag gegen 5.30 Uhr ein Opel von der Straße abgekommen und vollständig ausgebrannt. Der 28 Jahre alte Fahrer ist unverletzt, der Schaden wird mit 5000 Euro beziffert.

Maschinen in Günthersleben-Wechmar gestohlen

Unbekannte haben in Günthersleben-Wechmar Maschinen von einem Firmengrundstück gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, seien die Täter zwischen Donnerstag, 18 Uhr und Freitag, 6.05 Uhr, in eine Hallengebäude in der Ebsdorfergrundstraße eingedrungen. Dort entwendeten sie unter anderem mehrere Rüttelplatten und Stromerzeuger. Der Wert der Beute liege im fünfstelligen Bereich.

Seitenscheibe in Gotha eingeschlagen – 1000 Euro Beute

Langfinger haben an zwei Autos in Gotha die Scheiben eingeschlagen und Beute gemacht. Zwischen Donnerstag, 19. Oktober, 22 Uhr und Freitag; 20. Oktober, 5 Uhr, beschädigten Unbekannte laut Polizei die Seitenscheiben eines Kia und eines Hondas in der Konstantin-Ziolkowski-Straße. Unter anderem stahlen die Täter Tabakwaren aus den Fahrzeugen. Die Polizei schätz den Wert der Beute auf rund 1000 Euro.

Fahrzeugteile von zwei Lkw in Gotha abgeschraubt

Bislang unbekannte Diebe haben sich an zwei Lkw in Gotha zu schaffen gemacht und Fahrzeugteile gestohlen. Eine oder mehrere Personen hätten die Teile von zwei neuwertigen Lkw in der Schlegelstraße demontiert, teilte die Polizei mit. Die Tatzeit konnte auf Donnerstag, 19. Oktober, 19 Uhr, und Freitag, 20. Oktober, 9.12 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei unter 03621/781124 (Bezugsnummer 0274611/2023) entgegen.

Mutmaßliche Einbrecher gestört, verjagt und gefasst

Als zwei Männer am Donnerstagabend in der Eisenacher Straße in Gotha in ein Objekt eindringen wollten, das umgebaut wird, hat sie eine Zeugin gestört und sie flüchteten. Die Polizei fasste jedoch die 37 und 38 Jahre alten Männer.

Holzbalken und Diesel von Firmengelände in Nottleben gestohlen

Holzbalken und andere Dinge sind am Donnerstag zwischen 1.10 und 1.15 Uhr aus einer Werkhalle auf einem Firmengrundstück in der Ermstedter Straße in Nottleben gestohlen worden. Aus dem Tank eines Lkw wurden ungefähr 200 Liter Dieselkraftstoff entwendet.