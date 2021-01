Kreis Gotha: 881 Geburten im Jahr 2020

Die 25-jährige Barbara Spzak brachte am Neujahrstag im Kreißsaal des SRH-Krankenhauses Waltershausen-Friedrichroda ihr zweites Kind zur Welt. Nela wog bei ihrer Geburt 3430 Gramm.

Liebevoll hält die 25-jährige Barbara Spzak aus Waltershausen ihren kleinen Liebling in den Armen. Am Neujahrstag um 16.48 Uhr brachte die junge Mutter im Kreißsaal des SRH-Krankenhauses Waltershausen-Friedrichroda ein gesundes Mädchen zur Welt und sorgte damit nicht nur für Freude bei ihrem Ehemann Tomasz Spzak, sondern auch bei den Mitarbeitern um Oberärztin Susanne Göhring auf der Entbindungsstation. Schließlich ist Nela das erste Baby, das in diesem Jahr im Krankenhaus geboren wurde.

Nela wog bei ihrer Geburt 3430 Gramm bei einer Größe von 50 Zentimetern. Für Barbara Spzak ist es das zweite Kind. Bereits 2019 brachte sie im Klinikum ein Mädchen zur Welt. Bereits am Montag kann die junge Mutter das Krankenhaus verlassen. Zuhause wartet neben dem Ehemann auch die mittlerweile zweijährige Tochter.

Emilia, Helene, Helena und Lena sind beliebt

Zufrieden zeigte sich indes die Geschäftsleitung des SRH-Klinikums über die Geburtenstatistik. So wurden im vergangenen Jahr insgesamt 380 Geburten registriert. 379 Neugeborene, davon 184 Mädchen und 195 Jungen, kamen auf der Entbindungsstation zur Welt. Darunter waren auch Zwillinge. 123 Kinder wurden per Kaiserschnitt geholt. Allerdings musste die Geburtshilfe auch zwei Totgeburten verzeichnen.

Das Durchschnittsalter der Mütter lag bei 30,4 Jahren. Natürlich spielen bei den Eltern auch die Namen ihrer Kinder eine große Rolle. Hier lagen bei den Mädchen die Vornamen Emilia, Helene und Helena sowie Lena an vorderster Stelle. Bei den Jungen lagen Henry, Mattheo, Paul, Ben und Leon dicht beieinander.

Emil führt die Namensliste an

Im größten Krankenhaus des Landkreises Gotha, dem Helios-Klinikum, erblickten im vergangenen Jahr 501 Babys das Licht der Welt. Wie Kliniksprecherin Sandra Oehmer bestätigte, sei die Geschlechtsverteilung sehr ausgewogen gewesen. So waren von den insgesamt 501 Geburten 249 Jungen (49,7 Prozent) und 252 Mädchen (50,3 Prozent). Das Durchschnittsalter der Mütter lag bei 30 Jahren.

Auch auf der Geburtshilfe des Gothaer Krankenhauses wird eine Rangliste mit den beliebtesten Namen geführt. Im letzten Jahr lag bei den Mädchen der Name Emma an erster Stelle, gefolgt von Mia, Lena, Lina, Mathilda, Helena und Ella. Bei den Jungen führte Emil die Namensliste an. Es folgten Ben, Luca, Henry, Jakob/Jakub sowie Till, Theo, Levi und Finn.