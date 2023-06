Kreis Gotha: Ab ins Grüne zwischen Seeberg und Unkenteich

Kreis Gotha. Am Wochenende steht der Lange Tag der Natur an. Der Nabu Gotha hat verschiedene Aktivitäten geplant.

Einen langen Tag der Natur soll es am kommenden Wochenende auch im Kreis Gotha geben – um genauer zu sein, am 9. und 10. Juni. Die Aktion des Naturschutzbundes (Nabu) Thüringen soll Lust auf Natur wecken, auf deren Schutzbedürftigkeit aufmerksam machen und zum Entdecken einladen. In und um Gotha geschieht das bei Wanderungen, Naturbeobachtungen und und Vorträgen.

Zum Auftakt lädt der Nabu-Kreisverband Gotha am Freitag, 9. Juni, ab 15.00 Uhr in Waltershausen zum Unkenteichhaus. Dort werden zahlreiche Aktivitäten angeboten, wie das Bestimmen von Insekten auf der Kräuterwiese am Burgberg und von Wasserinsekten im Unkenteich. Außerdem findet eine botanische Exkursion auf der Kräuterwiese statt und es können Insektenhotels gebaut werden. Wer sich daran beteiligen will, soll eine Metalldose mitbringen.

Insektensuchebei Tag und bei Nacht

Am Freitagabend um 19 Uhr informiert der Wurmverein Tambach-Dietharz in einem Vortrag über Wurmhumus und seine Vorteile. Es folgt im Anschluss ab 21 Uhr die Beobachtung von dämmerungsaktiven Insekten, die mit Speziallicht angelockt werden. Sollte es regnen, finden die für draußen geplanten Aktivitäten nicht statt.

Am Samstag startet um 10 Uhr eine naturkundliche Exkursion über den Ölberg bei Langenhain. Im geschützten Landschaftsbestandteil führen Conny Schuster aus Goldbach und Ronald Bellstedt aus Gotha die Tour an. Treffpunkt ist das Wegekreuz Alte Brücke (B 88 Richtung Eisenach, Feldweg auf der rechten Seite, südlicher Ortseingang). Der geschützte Landschaftsbestandteil Ölberg ist unter anderem für seine vielfältige Flora von Ackerwildkräutern bekannt, wie Kornblume, Lämmersalat und Natternzunge. Aber auch aufgrund der Vorkommen von Reptilien wie Zaun- und Waldeidechse sowie der Blindschleiche gilt die Gegend als schützenswert.

Schatzsuche im Gothaer Schlosspark

In Gotha gestalten Josephine Franke und Josephine Doege von der Stiftung Schloss Friedenstein Gotha und der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten ein Programm von 10 bis 14 Uhr. Geplant ist eine Schatzsuche im Schlosspark für Kinder ab 6 Jahre. Dafür werden verschiedene Stationen aufgebaut, die Quizze, Rätsel, Spiele, Kreativangebote bereithalten. Auf diese Weise soll Wissen über die regionale Natur und die Naturdenkmäler Gothas vermittelt werden. Auf Teilnehmende wartet am Ende ein Schatz. Eine Anmeldung ist erforderlich unter service@stiftung-friedenstein.de oder unter Telefon: 03621/8234550.

Nicht zuletzt ist auch eine Wanderung über den Seeberg geplant, die ab 6 Jahren geeignet ist. Startpunkt ist am Samstag um 13 Uhr der ehemalige Seebergsportplatz (Straßenecke Kreuzung Am Seeberg und Florschützstraße in Gotha, oberhalb vom Tierpark). Die Strecke beträgt zehn Kilometer. Ziel ist der Wildwuchsgarten in der Enckestraße, wo der Tag gegen 17 Uhr bei Wildbratwurst und Vegetarischem ausklingen soll. Interessierte melden sich bei Max Sommerfeld per E-Mail an m.sommerfeld@bund-thueringen.de.

Einen Überblick zu mehr als 100 geplanten Veranstaltungen in Thüringen gibt es unter www-langer-tag-der-natur.de