Kreis Gotha. Bundestagsabgeordneter Tankred Schipanski (CDU) steht Bürgern am Donnerstag per Telefon für Fragen bereit.

Bürger aus dem Landkreis Gotha haben am Donnerstag, 12. November, die Möglichkeit, mit dem Bundestagsabgeordneten Tankred Schipanski (CDU) telefonisch in Kontakt zu treten. In einer telefonischen Bürgersprechstunde steht der heimische Bundespolitiker in der Zeit zwischen 15 und 16 Uhr für Fragen bereit. Aufgrund der Corona-Pandemie kann die Bürgersprechstunde diesmal nur per Telefon durchgeführt werden.

Tankred Schipanski ist an diesem Tag unter Telefon: 03621/ 304 425 zu erreichen.