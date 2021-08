Kreis Gotha: Bauarbeiten auf Nessetalbrücke

Kreis Gotha. Auf Behinderungen müssen sich Autofahrer auf der A4 einstellen. Saniert wird der Straßenbelag auf der Nessetal- und Hörseltalbrücke.

Die Sanierung der Fahrbahndecken auf der Autobahn A4 in Richtung Frankfurt/Main wird fortgesetzt. So müssen Autofahrer ab Freitag, 3. September, mit Einschränkungen rechnen.

Wie Tino Möhring, Pressesprecher der Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Ost in Halle, mitteilte, werden vom 3. September bis 1. Oktober Straßenbauarbeiten auf der Nessetal- und der Hörseltalbrücke vorgenommen. Der Autoverkehr wird in diesem zweiten Bauabschnitt mit jeweils zwei Fahrstreifen über die Richtungsfahrbahn Dresden an der Baustelle vorbeigeführt.

Die dafür notwendigen Vorbereitungen und Umbauten zur Absicherung der Baustelle laufen noch bis zum 2. September, so Möhring.