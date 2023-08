Kreis Gotha: Diese Lage macht Bauen teuer

Kreis Gotha. Betrachtet man Westthüringen, ist baureifes Land im Kreis Gotha am teuersten. So viel kann das Eigenheim im Gothaer Land kosten:

Dass beim Bauen die Lage den Preis entscheidet, ist nicht Neues. Das Bauen im Kreis Gotha macht nicht zuletzt die Nähe zur Landeshauptstadt teuer, wie nun noch einmal eine Erhebung des Statistischen Landesamts bestätigt. Demnach lag 2022 der Kaufwert für Bauland im Landkreis Gotha zwischen 50 und 100 Euro pro Quadratmeter.

Der Unstrut-Hainich-Kreis, Wartburgkreis und der Landkreis Schmalkalden-Meiningen liegen jeweils unter 50 Euro für den Quadratmeter. Der Kreis Sömmerda und der Ilm-Kreis gehören in die nächstteurere Kategorie von 100 bis 200 Euro pro Quadratmeter. In Erfurt liegen die Durchschnittspreise bei 262,36 Euro, was nur von im Schnitt 422,93 Euro in Jena übertroffen wird.