Kreis Gotha: "Engel für Notfälle" in Corona-Zeiten weniger gefragt

Die Notfallseelsorger im Kreis Gotha werden in Corona-Zeiten seltener zu Einsätzen gerufen. Waren es in den Jahren zuvor im Schnitt etwa 50 Einsätze, gingen die seit dem ersten Shutdown im März vorigen Jahres spürbar zurück, stellt Superintendent Friedemann Witting fest, der die Notfallseelsorge koordiniert. Die Ärzte seien wegen Corona und des möglichen Ansteckungsrisikos spürbar zurückhaltender, Notfallseelsorger zu rufen.

Den tragischsten Einsatz im zurückliegenden Jahr habe es beim Brand eines Mehrfamilienhaues in Tambach-Dietharz gegeben, bei dem ein Familienvater ums Leben gekommen war. Die Bergung eines Toten bei Feuer und Hitze stelle Feuerwehrleute vor extreme Herausforderungen. Das führe sie körperlich und seelisch an Grenzen. Notfallseelsorger stehen ihnen wie Verunglückten und deren Angehörigen zur Seite. „Wir sind so lange für die Menschen da, wie das notwendig erscheint“, sagt Witting.

Aus- und Fortbildung aus dem Kreishaushalt

Der Geistliche hat 1998 die Notfallseelsorge im Landkreis Gotha aufgebaut. Betty Boxberger und Frank Lenke hatten dazu den Anstoß gegeben. Zuvor waren drei Anläufe gescheitert. Boxberger steht bis heute in der Notfallseelsorge „ihren Mann“. Inzwischen ist mit dem Landkreis Gotha eine Vereinbarung getroffen worden, nach der Aus- und Fortbildung der „Engel für Notfälle“ aus dem Kreishaushalt finanziert werden.

Derzeit gibt es 15 Notfallseelsorger im Kreis Gotha. Es sind nicht nur Pastoren, etwa zwei Drittel von ihnen haben keinen theologischen Hintergrund. Sie treffen sich viermal im Jahr zur Supervision, wenigstens einmal jährlich zur Fortbildung im Team. Witting: „Im Ernstfall ist jeder ein Einzelkämpfer“.

In den häufigsten Fällen werden sie zu häuslichen Vorkommnissen gerufen. Etwa wenn ein alter Menschen stirbt und dessen Partner plötzlich allein steht, weil Kinder oder Enkel weit weg wohnen. „Es ist ein Bild unserer Zeit, dass Kinder in vielen Fällen nicht mehr im Ort sind“, stellt Witting fest. - Zum Glück gibt es für Unglücksfälle Notfallseelsorger.