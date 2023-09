Kreis Gotha: Erotische Träume der Bäume

Baumerotik - zu sehen in der GutsMuths-Gedächtnishalle Schnepfenthal.

Schnepfenthal. Ausstellung mit Augenzwinkern präsentiert Wolfgang Möller gemeinsam mit Reiner Klein in der GutsMuths-Gedächtnishalle Schnepfenthal

Bei GutsMuths träumen die Bäume. Wolfgang Möller hat ein Buch „Erotische Träume der Bäume“ herausgegeben. Am Sonntag, 17. September, um 17 Uhr stellt der technische Redakteur aus Wahlwinkel es in der GutsMuths-Gedächtnishalle Schnepfenthal erstmalig vor: Das Liebesleben der Bäume mit ungewöhnlichen und satirischen Einblicken auf ihre Strukturen.

Vor ein paar Jahren standen Ausstellungsleiter Kamen Pawlow und Wolfgang Möller während einer Kunstausstellung in der GutsMuths-Gedächtnishalle vor einem Bild. In der Stille der Betrachtung hinein sagte Möller plötzlich: „Dieser Baum ist weiblich“. Pawlow verstand zunächst nicht, was er damit meinte. Doch als sein Sport- und Kunstfreund auf eine rhombusähnliche Vertiefung im Baumstamm zeigte, musste der Ausstellungschef lauthals lachen. Möller, passionierter Naturfreund und Fotograf, war seit diesem Ereignis mit Argusblick und Kamera von den Wäldern Thüringens bis auf den Azoren unterwegs. Herausgekommen ist das Büchlein „Erotische Träume der Bäume“.