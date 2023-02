Das Gewerbegebiet in der Gothaer Straße in Waltershausen ist nur ein Standort für Unternehmen in der Stadt. Neben diesem und dem Gewerbegebiet Lauchaer Höhe soll in naher Zukunft ein weiteres Industriegebiet erschlossen werden, das so genannte „IG 5“ Waltershausen/Hörselgau (Archivbild).