Kreis Gotha: Investitionen in Nichtwohngebäude sinken

Kreis Gotha. Weniger Geld wird für Bau und Umbau von Arbeitsstätten, Schul- und Sportgebäuden ausgegeben.

In Thüringen wird weniger gebaut und umgebaut. Das zeigt sich vor allem bei den Nichtwohngebäuden, wie das Landesamt für Statistik informiert.

Von Januar bis Juli wurden in den Bau von Büro- und Verwaltungsgebäuden, Ställen, Fabriken und Werkstätten 31 Millionen Euro weniger investiert als im Vorjahreszeitraum. Ein deutlicher Rückgang der Investitionen ist auch im Kreis Gotha zu beobachten.

Bis Ende Juli wurden für 54 Nichtwohngebäude im Landkreis Baugenehmigungen erteilt, drei weniger als im Vorjahreszeitraum. Dafür werden ohne Grundstücks-, Erschließungs- und Baunebenkosten rund 18,7 Millionen Euro veranschlagt. Im Vorjahreszeitraum waren es 10 Millionen Euro mehr.

Das meiste Geld, rund 6,2 Millionen Euro, fließen in Fabrik- und Werkstattgebäude sowie rund 5 Millionen in Handelsgebäude und 4,8 Millionen in Lagergebäude. Der Bau von 39 Nichtwohngebäuden für rund 15 Millionen Euro wurde genehmigt (2022: 40 für 25 Millionen Euro). Acht sogenannte sonstige Nichtwohngebäude wie Kindertagesstätten, Schul- und Sportgebäude sowie Bibliotheken und Kulturstätten sollen für 375.000 Euro gebaut werden (2022: 12 für 4,2 Millionen).