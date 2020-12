Kreis Gotha: Kleine Geschenke statt Weihnachtsfeier

Vor dem Weihnachtsfest waren im Kreis Gotha in manchen Orten freiwillige Helfer unterwegs, um Senioren kleine Geschenkbeutel zu Weihnachten zu bringen. Das geschieht, weil aufgrund der Corona-Pandemie auf Weihnachtsfeiern verzichtet werden musste.

So hat in Friedrichroda Axel Zimmermann, dessen Gattin Mitglied des eingetragenen Vereins „Wirstadt Friedrichroda“ ist, vernommen in Jena kümmere man sich um allein wohnende Senioren mit einem kleinen Präsent anstelle einer Weihnachtsfeier. „Das können wir doch auch!“ sagte er sich und der Verein seiner fand schnell Unterstützer aus der Wirtschaft. Sie finden sich auf der Rückseite der Grußkarte, die allen Geschenken beiliegt. Die Adressen alleinstehender Rentner bekam der Verein, in dem er öffentlich darum bat, sie ihm mitzuteilen. Es kamen Adressen aus allen Ortsteilen, also auch aus Cumbach, Ernstroda und Finsterbergen. Die Stadtverwaltung stellte am 16. Dezember einen ausreichend großen Raum zur Verfügung, denn es waren über 200 Präsente zu packen. Freiwillige Helfer fuhren in den Folgetage die Präsente aus.

„Eine beachtliche logistische Leistung, die auch noch unentgeltlich erbracht wurde“, freut sich Vereinsvorsitzender Falk Ortlepp. Die Geschenkbeutel enthielten unter anderem Wurstgläser regionaler Fleischer, Schokoladenweihnachtsmänner und frische Früchte und mussten deshalb zeitnah überbracht werden. Über eine weitere soziale Aktion berichtet Ortlepp am selben Tag. Thomas Krannich, vielen bekannt als Don BBQ, hatte am 11. Dezember gemeinsam mit dem Wirstadt-Verein einen Stand gestaltet, an dem es von ihm Burger und vom Verein Glühwein gab, den ein Gemüsegroßhändler mit Friedrichrodaer Wurzeln schenkte. Der Erlös betrug 500 Euro und wird für ein Spielgerät auf einen weiteren Spielplatz im Kurpark gespendet.

In Wangenheim haben Ortsteilsbürgermeister Andrea Michalke (Freie Wähler) und der örtliche Traditions- und Brauchtumsverein schon Anfang Dezember 143 kleine Geschenke gepackt und an Senioren verteilt. In Bufleben taten dies der Ortsteilrat mit Ortsteilbürgermeister Heiko Stipek (Freie Wähler).