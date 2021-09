Anke Lange vom Sozialen Dienst bei der Diakonie Sarepta in Waltershausen zeigt stolz die Urkunde zur Kneipp Re-Zertifizierung.

Kreis Gotha: Körper, Geist und Seele in Einklang bringen

Kreis Gotha. Die beiden Kneipp-Altenzentren in Waltershausen und Tambach-Dietharz des Diakoniewerkes Gotha wurden re-zertifiziert.

Für vier weitere Jahre wurden jetzt das Diakonische Altenhilfezentrum Sarepta in Waltershausen und das Diakonische Zentrum Spittergrund in Tambach-Dietharz re-zertifziert. Die beiden Einrichtungen arbeiten nach den Anwendungen von Sebastian Kneipp.

Durch die Corona-Pandemie musste die Re-Zertifizierung verschoben werden. Statt Vorort-Terminen hatten die Kneipp-Fachkräfte beider Einrichtungen per Telefon-Audits Rede und Antwort zu stehen. Unter anderem wurde gefragt, wie die Kneipp-Anwendungen in der Pandemiezeit umgesetzt worden sind. „Wir handeln nach dem Motto: Prävention ist besser als Heilen und Natur ist die beste Apotheke“, sagt Anke Lange vom Sozialen Dienst des Josias Löffler Diakoniewerkes Gotha. Für die Bewohner der Altenzentren wurde die körperliche Abwehr durch Wasser-Anwendungen gestärkt, Trockenbürstungen regten Kreislauf und Durchblutung an und Erkältungssymptome wurden mit Thymian und Heublumenauflagen behandelt.

„Was wir hier an Kneipp machen, ist nicht aufgesetzt. Wir sind mit Herzblut dabei“, so Lange. Auch die Seele wird dabei nicht vergessen. Bunte Regenbogenbilder, aufmunternde Briefe und musikalische Beiträge von Kirchgemeinden, Kindergärten und Grundschulen in Waltershausen und Tambach-Dietharz haben dafür gesorgt, dass trotz coronabedingten Einschränkungen ein Gefühl des Miteinander nicht verloren ging.

In den vergangenen Jahren wurde 16 weitere Kneipp-Mentorinnen ausgebildet. Wie Anke Lange bestätigte, seien die Mitarbeiter sicherer im Umgang mit den Kneipp-Anwendungen in der Pflege und Betreuung geworden. Outdoor-Fitnessgeräte werden in die Bewegungstherapie mit eingebunden und Rollstuhlfahrer können barrierefreie Wassergussecken nutzen.

Im Diakoniewerk Gotha sind weitere Kneipp-Projekte im Entstehen. Derzeit bereitet sich das neue Haus in Ballstädt auf seine Zertifizierung vor.