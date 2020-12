Kreis Gotha: Kredite über acht Millionen Euro vergeben

Nicht zuletzt durch das Coronavirus steigt das Interesse von Bankkunden an digitalen Dienstleistungen. Alles was von zu Hause aus erledigt werden kann, wird bereitwillig genutzt um persönliche Kontakte zu vermeiden. Die Bank vor Ort bleibt dennoch wichtig, weiß Yvonne Weniger, die die Deutsche-Bank-Filiale in Gotha leitet. 8500 Kunden betreut das Kreditinstitut in der Region und blickt 2020 auf 100 Jahre Geschichte am Standort Gotha zurück.

Im November 1920 öffnete in Gotha erstmals eine Filiale der Deutschen Bank. Sie entstand aus der Übernahme der vormaligen Privatbank zu Gotha, die am heutigen Ekhofplatz 22 ansässig war. Das herrschaftliche Gebäude wurde von Ludwig Bohnstedt entworfen, der beinah Architekt des Reichstags geworden wäre, wäre er Berliner gewesen. Stattdessen machte sich der Architekt mit Bauprojekten in Thüringen einen Namen, besonders in Gotha, wo unter anderem die ehemalige Feuerversicherungsbank an ihn erinnert.

Ludwig Bohnstedt skizzierte 1873 das Gebäude, das später das Stammhaus der Deutschen Bank in Gotha werden sollte. Foto: Deutsche Bank AG/Historisches Archiv

Privatbank Gotha expandierte kontinuierlich zwischen den Weltkriegen

Die einstige Privatbank zu Gotha wurde 1856/57 als Aktienbank mit einem Kapital von vier Millionen Talern gegründet. Die Privatbank war ein wichtiger Förderer der Industrialisierung. Durch die Entwicklung von Gewerbe und Industrie sowie durch den Zusammenschluss mit bestehenden Bankhäusern expandierte die Privatbank zu Gotha kontinuierlich. Damit leistete die sie Vorarbeit für die sie 1920 übernehmende Deutsche Bank, die sich schnell in Mitteldeutschland etablierte.

Zwischen den Weltkriegen verfügte die Deutsche Bank in Mitteldeutschland über das dichteste Filialnetz ihres gesamten Geschäftsgebietes. Das Wachstum der Bank stoppte die Weltwirtschaftskrise ab 1930. Während des Zweiten Weltkriegs wurden die ersten Niederlassungen geschlossen und nach Kriegsende auch jene in Gotha. In der sowjetischen Besatzungszone wurden alle privaten Geschäftsbanken enteignet, was im Fall Gothas auch ein Schriftstück aus dem historischen Archiv der Deutschen Bank belegt. Darauf ordnet ein Marschall Shukow am 22. November 1945 den Direktor der Deutschen Bank an, das „herrenlose Gut in provisorische Verwaltung der russischen Militärregierung“ zu übergeben.

Mit der Wende gelang der Deutschen Bank im Juli 1990 der Neustart in Gotha. Die Mitarbeiter aus Ost und West, die die Filiale in Gotha wiederherstellten, erwarteten Schlangen von Menschen, die darauf warteten, ihre Ostmark in D-Mark umzutauschen. In Gotha ist die Deutsche Bank nun am Ekhofplatz 2a ansässig, mit Blick auf den Bohnstedt-Bau, der ein Medizinisches Versorgungszentrum beherbergt.

Ein Schriftstück aus dem Archiv der deutschen Bank belegt, wie nach Kriegsende 1945 die Filiale in Gotha enteignet wurde. Foto: Deutsche Bank AG/Historisches Archiv

Auch in der Pandemie verliert die Bank nicht an Bedeutung

Viele langjährige Verbindungen machen heute das Bankgeschäft in Gotha aus, sagt Filialleiterin Yvonne Weniger. Die Thüringerin ist seit 27 Jahren bei der Deutschen Bank. Zwölf Beschäftigte arbeiten in der Gothaer Niederlassung, die auch in der Pandemie geöffnet blieb. Denn „der Bedarf an Beratung geht nicht zurück“, schildert Yvonne Weniger. Beraten wird auch per Video-Chat – ein Entwicklung, die gut angenommen werde und wohl über die Pandemie hinaus an Bedeutung gewinne.

Besonders interessiere die Bankkunden, wie sie den Nachteilen des Niedrigzins entkommen. Zurückhaltender erlebt die Bänkerin ihre Kunden angesichts der Krise nicht. Auch Stundungen würden nur im geringen Maß beantragt. Die Bank habe sich jedoch bemüht, Kreditnehmern mehr Freiraum zu gewähren, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzufedern.

Für die Filiale in Gotha läuft es derweil trotz Krise gut: 2020 stieg das Geschäftsvolumen auf zuletzt 275 Millionen Euro. Bis Ende September wurden Darlehen in Höhe von acht Millionen Euro ausgereicht. „Gotha ist und bleibt ein wichtiger Standort für die Deutsche Bank. Wir wollen unsere Marktposition hier weiter ausbauen“, sagt Yvonne Weniger.