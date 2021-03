Kreis Gotha: Landrat wieder digital erreichbar

Gothas Landrat steht den Bürgern wieder in einer digitalen Sprechstunde für Fragen bereit. Das Landratsamt bleibt für den Besucherverkehr geschlossen.

Am Freitag, 12. März, steht Eckert in seiner digitalen Sprechstunde „Freitag ab eins macht Onno deins“ den Bürgern von 13 bis 14 Uhr via WebEx für Fragen und Probleme bereit. Der Zugang zur digitalen Bürgersprechstunde lautet: https://www.landkreis-gotha.de/service/freitag-ab-eins/