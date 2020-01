Kreis Gotha: Neuer Vorstand für Junge Union gewählt

Die Junge Union im Landkreis Gotha hat einen neuen Vorstand. Das geht aus einer Mitteilung der Kreisgeschäftsstelle der Christdemokraten hervor.

Vorsitzender ist Lukas Meyer aus der Ortschaft Hohenkirchen den Landgemeinde Georgenthal. Stellvertreter sind Jonas Lamberty aus der seit Jahresbeginn ebenfalls zu Georgenthal gehörenden Ortschaft Leina und Angie Ehrlich aus Gräfentonna. Die Schatzmeisterin Mercedes Wittig ist aus Günthersleben-Wechmar.

Bessere Präsenz auf Instagram und Facebook

Sechs wahlberechtigte Delegierte votierten ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen für den neuen Vorstand. Der hat sich viel vorgenommen. So soll das Gespräch mit der Bewegung Fridays for Future gesucht werden und der mediale Auftritt im Landkreis Gotha durch die Pflege eines neuen Instagram-Profils und die Aktualisierung des Facebook-Auftritts sowie regelmäßige Informationen an die regionale Presse verbessert werden.

Die Junge Union hat 42 Mitglieder im Kreis. Am Freitag, 24. Januar, trifft sich der Vorstand im Kulturraum Hohenkirchen zu seiner ersten Sitzung, um die nächsten Vorhaben zu besprechen. Dazu zähle die Unterstützung der CDU-Kandidaten für die Wahl des Bürgermeisters und des Gemeinderates der neuen Landgemeinde Georgenthal am 22. März. Zur Nominierung für den Gemeinderat stellen sich sowohl Meyer als auch Lamberty. Der zu unterstützende Bürgermeisterkandidat sei Florian Hoffmann, teilt Meyer auf Nachfrage mit.