Kreis Gotha: Rückgang bei den Blutspenden wegen Corona

Die Corona-Pandemie sorgt bei den potenziellen Blutspendern für große Unsicherheit. So vermeldet der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes einen Rückgang bei den Blutspenden, obwohl die Bereitschaft, Blut zu spenden, vorhanden ist. Allerdings wirken sich die Absage von Spendeterminen und Spendenlokalen negativ auf die derzeitige Situation aus.

„Wir kämpfen momentan um jeden Termin“, sagt Nico Feldmann, Regionalleiter beim DRK-Blutspendedienst. Und gerade die Terminabstimmungen seien in der jetzigen Zeit äußerst schwierig geworden. So musste Feldmann vor einer Woche thüringenweit allein die Absage von 16 Terminen entgegennehmen.

Geht das so weiter, dann sehe er eine Gefahr für die Sicherheit bei der Versorgung mit lebenswichtigen Blutspenden. „Die Lage ist sehr angespannt", so Feldmann. Grund: Bereits jetzt hätten die Krankenhäuser im Freistaat einen höheren Bedarf an Blutkonserven angemeldet. Der Regionalleiter weiß auch, woran das liegt. So mussten die Kliniken im Frühjahr dieses Jahres aufgrund des Lockdowns zahlreiche Operationen verschieben, die nun nachgeholt werden. „Dadurch werden Blutkonserven beispielsweise bei Krebstherapien oder der Notfallversorgung benötigt“, erklärt der Regionalleiter.

Wie der ärztliche Direktor Carsten Stülzebach vom SRH-Krankenhaus Waltershausen-Friedrichroda bestätigt, stehen für geplante und Notfalloperationen ausreichend Konserven bereit.

Hoher Hygienestandardwird zusätzlich verschärft

„Wir betreiben ein sehr gutes Blutmanagement“, so Stülzebach. So gebe es nach Informationen aus dem Kliniklabor genügend Konserven aller Blutgruppen, auch keine Schwierigkeiten bei der Versorgung mit Konserven aus dem Blutspendezentrum Suhl. Trotz Corona brauchen die Blutspender keine Angst zu haben. Schon von jeher herrscht bei den Blutspendediensten ein hoher Hygienestandard, der nochmals verschärft wurde. So werde bereits beim Betreten des Spendelokals die Temperatur bei jedem Blutspender gemessen. Desinfektionsmittel stehen ausreichend zur Verfügung, und es herrscht Maskenpflicht. Die Spendeliegen werden in Sicherheitsabstand aufgebaut. Allerdings wird coronabedingt auf einen Imbiss nach der Blutspende verzichtet. Dafür gibt es ein Lunchpaket.

Bereits an diesem Montag haben Blutspender in Friedrichroda im Feuerwehrgerätehaus, Bahnhofstraße 25, die Gelegenheit, von 16 bis 19 Uhr Blut zu spenden. Am Dienstag, 10. November, ist von 16.30 bis 20 Uhr in Gotha das Augustinerkloster geöffnet, und am Freitag, 13. November, findet im Bürgerhaus Tambach-Dietharz von 15 bis 19 Uhr die nächste Blutspende statt. Alle diese Termine werden vom DRK-Kreisverband Gotha unterstützt. Im Städtischen Hof in der Gothaer Oststraße 51 betreibt die Haema ein Blutspendezentrum. Seit 2012 können Blutspender nach Terminabsprache, jeweils montags bis freitags von 7.30 bis 19.30 Uhr und samstags von 7.30 bis 12 Uhr Blut spenden. Hier wird der Gesundheitszustand jedes Spenders von einem Team von 18 Mitarbeitern beurteilt, so Britta Diebel von der Haema AG Leipzig. Spenden kann jeder, der 18 Jahre alt ist.

Plasma für den Kampfgegen das Virus

Neu ist, dass jetzt in Gotha auch Blutplasma von Patienten gesammelt wird, die eine Covid-19-Erkrankung überstanden haben. Hintergrund ist, dass das Plasma von Genesenen Antikörper enthält, die sich nach der Erkrankung gebildet haben. Dieses Plasma sei wichtig im Kampf gegen das Virus, erklärt Britta Diebel. Die Haema sammelt das Plasma an seinen fünf thüringischen Standorten Erfurt, Gera, Gotha, Jena und Weimar. Die infrage kommenden Spender müssen aber vier Wochen symptomfrei sein.