Kreis Gotha Saftpresse auf dem Pfarrhof

Wandersleben. Mobile Mosterei der Grünen Liga macht in Wandersleben Station

Die Saftpresse kommt – auch dieses Jahr wieder, diesmal am Sonntag, 8. Oktober, ab 9 Uhr nach Wandersleben. Dann steht die mobile Mosterei der Grünen Liga, bei hoffentlich schönem Herbstwetter, im Pfarrhof bereit. Pro Pressgang werden mindestens 50 Kilo Kernobst (Apfel, Quitten oder Birnen) benötigt. Die Abfüllung erfolgt ins „Bag in Box System“, bei dem der pasteurisierte Saft in Beutel gefüllt und dann in Kartons verpackt wird. Die Wartezeit auf dem Pfarrhof kann zudem mit einer Tasse Kaffee und Kuchen oder mit dem Besuch der Literaturgedenkstätte verkürzt werden. Die Organisatoren der Kirchgemeinde bitten um Anmeldung unter Telefon: 036202/80106.