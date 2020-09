Claudia Mallon (links), stellvertretende Jugendwartin, erklärt Zoey, wie sie Xander in die stabile Seitenlage versetzt.

Kreis Gotha: So wird man Lebensretter in drei Schritten

Schon die einfachsten Maßnahmen können Leben retten. Aus diesem Grund veranstaltet der Berufsverband Deutscher Anästhesisten gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin seit 2013 eine Woche der Wiederbelebung, die die Regeln der Ersten Hilfe in den Mittelpunkt rückt. Das Augenmerk liegt dabei insbesondere auf die Herzdruckmassage, die sich viele Ersthelfer scheuen auszuführen. Die Herzdruckmassage zu lernen und zu üben ist deshalb wichtig – nicht nur für Laien. Auch das medizinische Personal in Krankenhäusern, Leitstellen oder im Rettungsdienst muss dieser Anforderung gewachsen sein. So werden im SRH Krankenhaus Waltershausen-Friedrichroda viermal im Jahr Wiederbelebungskurse durchgeführt.