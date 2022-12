Kreis Gotha sucht neue Jugendschöffen

Am Amtsgericht Gotha werden ab 2024 neue Jugendschöffen mitarbeiten.

Gotha. Ehrenamtliche Richter für das Amtsgericht Gotha können bis zum 11. April 2023 vorgeschlagen werden.

Vorschläge für künftige Jugendschöffen und -schöffinnen, die ab 2024 am Amtsgericht Gotha gemeinsam mit einem hauptamtlichen Richter über Verfehlungen von Jugendlichen und Heranwachsenden entscheiden, nimmt ab sofort das Jugendamt des Landkreises Gotha entgegen. Darauf weist die Pressestelle des Landratsamtes Gotha hin.

Das Jugendschöffengericht befasse sich überwiegend mit Fällen, in denen mit der Verhängung einer Jugendstrafe zu rechnen ist. Die Schöffen würden in den Verfahren als ehrenamtliche Richter mitarbeiten, sie bewerten die Tat und befinden gemeinsam mit dem hauptamtlichen Richter über das Strafmaß. Diese Aufgabe setze in hohem Maße Unparteilichkeit und Reife des Urteils voraus. Pädagogische Erfahrungen seien ebenfalls vorteilhaft, allerdings nicht Bedingung.

Dagegen müssten künftige Jugendschöffen das 25. Lebensjahr vollendet haben und dürfen nicht älter sein als 70 Jahre. Personen, die schon mal Jugendschöffen waren, dürfen erneut vorgeschlagen werden. Der Arbeitgeber müsse die Schöffen für die Verhandlungstage freistellen; der Ausfall werde allerdings erstattet.

Die Vorschläge zum Jugendschöffenamt kann jeder, egal ob Einzelperson, Verein, Organisation oder Fraktion, bis 11. April 2023 beim Jugendamt des Landkreises, Humboldtstraße 18 in Gotha, oder digital bei jugend@kreis-gth.de einreichen. Dort sind auch die Bewerbungsformulare erhältlich. Aus den Vorschlägen werde eine Liste erarbeitet, die schließlich vom Jugendhilfeausschuss und vom Kreistag beschlossen werden müsse.

Für Rückfragen und Informationen steht Jugendamtsmitarbeiter Sven Zeilmann-Kerber unter Tel.: 03621 214 333 zur Verfügung.