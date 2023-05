Kreis Gotha: Talsperren zeigen gute Füllstände

Blick auf die Alte Tambacher Talsperre am Steinernen Loch. Das Mittelwasser (links) und das Wasser der Apfelstädt (rechts) speisen die Talsperre.

Kreis Gotha. Die Thüringer Fernwasserversorgung zieht eine positive Bilanz zum hydrologischen Winterhalbjahr. In Tambach-Dietharz wird an der Talsperre gebaut.

Die Talsperren im Kreis Gotha sind derzeit gut gefüllt. Wie die Thüringer Fernwasserversorgung am Freitag mitteilte, habe sich der Winter positiv auf die von ihr unterhaltenen Trinkwassertalsperren in Thüringen ausgewirkt. „Fünf der sechs versorgungswirksamen Trinkwassertalsperren im Freistaat verzeichnen mit Ende des hydrologischen Winterhalbjahres Höchststände. Ihre Betriebsräume sind sehr gut gefüllt und stellen das Reservoire für die Versorgung mit dem qualitativ hochwertigen Lebensmittel Trinkwasser sicher“, so die Thüringer Fernwasserversorgung.

In Tambach-Dietharz seien zum Stand 12. Mai und damit vor Beginn des hydrologischen Sommerhalbjahres rund 0,45 Millionen Kubikmeter Trinkwasser enthalten. Dieser Füllstand entspricht etwa 57,7 Prozent des gesamten Stauzieles für den Sommer. Aufgrund einer Baumaßnahme wird die Talsperre in Tambach-Dietharz in diesem Jahr mit einem reduzierten Stauinhalt betrieben.

Neben den Trinkwassertalsperren hätten auch die Brauchwassertalsperren von den Niederschlägen und den Schneedecken des Winters profitiert. So verzeichneten auch die Talsperren des Thüringer Beckens, darunter etwa in Dachwig, aktuell Füllstände von 85 bis 107 Prozent des Betriebsstauziels.