Kreis Gotha unter Spitzenreitern der Industrie

Kreis Gotha. Der Kreis Gotha belegt Platz 2 der Thüringer Regionen mit den umsatzstärksten Industrien. Der Ilm-Kreis ist Gotha auf den Fersen.

Die Industrie im Kreis Gotha gehört zu den leistungsfähigsten in Thüringen. Knapp 3,6 Milliarden Euro hat sie 2022 erwirtschaftet. Mehr Umsatzvolumen kann nur der Wartburgkreis vorweisen mit knapp 4,5 Milliarden Euro.

Die Umsätze sind im Kreis Gotha im Vorjahr um 406,8 Millionen Euro gestiegen. Das macht einen Zuwachs von 11,8 Prozent aus. Der Kreis Gotha landet auf Platz 3 der stärksten Zuwächse nach dem Ilm-Kreis (+17,1 Prozent, also 503,4 Millionen Euro) und dem Wartburgkreis (15,9 Prozent, also 614,9 Millionen Euro). Während Betriebe in Nachbarkreisen Beschäftigte verloren haben, ist die Zahl im Gothaer Land um 3 Prozent gestiegen. Der Umsatz im Export hat um 5,2 Prozent zugenommen, im Import um 15,6 Prozent.