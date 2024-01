Kreis Gotha: Von regionalen Gerichten bis hin zu Spezialitätenwochen

Die Inhaber des Landgasthofes „Zur Tanne“ in Schnepfenthal: Sabine Hühnergarth, Sohn Emil und Ulf Hühnergarth.

Schnepfenthal Der Landgasthof „Zur Tanne“ in Schnepfenthal bietet eine schnörkellose Küche. Seit 20 Jahren im Familienbetrieb.

Seit 20 Jahren betreiben Sabine und Ulf Hühnergarth gemeinsam mit Sohn Emil das erste Haus am Platze, den Landgasthof „Zur Tanne“ in Schnepfenthal. Regionale und saisonale Gerichte stehen auf der Speisekarte und werden vom Küchenteam täglich frisch zubereitet. Das Gasthaus kann auf eine langjährige Tradition zurückblicken.

Der jetzige Landgasthof wurde erstmals um 1680 erwähnt. Damals gab es im historisch fränkischen Straßendorf Rödichen eine Gemeindeschenke, die sehr schnell zum Anlaufpunkt von viel fahrendem Volk und von Bauern aus der Nachbarschaft avancierte. Damals hatten die Ordnungskräfte viel zu tun, denn es kam nicht selten vor, dass betrunkene Gäste sich eine Schlägerei lieferten.

Der heutige Landgasthof in Schnepfenthal wurde 1680 erstmals als Dorfschenke erwähnt. Foto: Conny Möller / Funke Medien Thüringen

Im 18. Jahrhundert ließ der damalige Gastwirt eine Kegelbahn aus Eichenstämmen anbauen. Der Bau der Gaststätte in seiner heutigen Form erfolgte 1827/28. Die Neuzeit hielt Einzug, als das Gasthaus an die Gasversorgung angeschlossen und somit der Saal beheizt wurde. Damit verfügte das Gast- und Logierhaus bereits zu damaliger Zeit über modernen Standard.

Das war auch gut so, denn seit dem 19. Jahrhundert galt Schnepfenthal-Rödichen als Luftkurort. Der Gasthof beherbergte viele Kurgäste und „Sommerfrischler“. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Waltershäuser Ortsteil zum staatlich anerkannten Erholungsort, der jährlich 2500 Feriengäste beherbergte. Viele von ihnen logierten im Gasthof „Zur Tanne“. 1968 pachtete der VEB Fahrzeugwerke Waltershausen das Anwesen. Sechs Jahre später kaufte das Werk das Lokal, um dort eine Betriebsgaststätte einzurichten. Nach der Wende gab es einen neuen Pächter, der allerdings das Haus nicht lange betrieb. 2004 erwarb es Familie Hühnergarth, die den Landgasthof wieder auf Vordermann brachte und ihn zu einem wahren Ausflugsort machte.

Emil Hühnergarth, der gelernter Metzger ist, hat sich seinen Traum von einer eigenen Metzgerei erfüllt. Hier finden Kunden hausschlachtene Spezialitäten. Foto: Conny Möller / Funke Medien Thüringen

Eigene Herstellung und Spezialitäten aus aller Welt

Zwölf Mitarbeiter sorgen sich um das Wohl der Gäste, die aus dem In- und Ausland in den Landgasthof kommen. In tiefsten Coronazeiten eröffnete Familie Hühnergarth eine eigene Metzgerei. „Wir verarbeiten das Fleisch von unseren eigenen Tieren“, sagt Ulf Hühnergarth. Das sind Rinder, Schweine und Schafe. Daneben werden Thüringer Wurstspezialitäten aus eigener Herstellung angeboten.

Blick in den Gastraum des Landgasthofes. Das dunkle Holz ist typisch für den Gasthof. Foto: Conny Möller / Funke Medien Thüringen

Die Landgasthofküche liegt in der Hand von Sabine Hühnergarth. Sie ist schnörkellos und ehrlich. Viele Stammgäste und Urlauber lieben die Spezialitätenwochen, die der Familienbetrieb anbietet. Bereits jetzt, im Januar 2024, beginnt diese mit Karpfen-Spezialitäten. Auch wenn viele Gäste diesem Fisch aus dem Weg gehen, zaubert das Küchenteam extravagante Gerichte aus dem Fleisch des Fisches. Im März folgen tschechische Wochen. Beliebt sind auch die Steak-Wochen, die zusammen mit einer Whisky-Verkostung angeboten werden. Jeden Sonntag tischt Küchenchefin Sabine Hühnergarth selbst gemachte Thüringer Klöße auf. Traditionell sind auch die Martinsganswochen, die der Landgasthof vom 11. November bis Mitte Dezember eines jeden Jahres anbietet.

Im Gastraum des Landgasthofes finden sich historische Aufnahmen zur Geschichte der Gastwirtschaft. Foto: Conny Möller / Funke Medien Thüringen

Familie Hühnergarth hat sich für die Zukunft noch viel vorgenommen. So wird über die Investition einer Solaranlage nachgedacht. Und die Metzgerei, die in der Hand vom 23-jährigen Metzgermeister Emil Hühnergarth ist, soll ebenfalls weiter ausgebaut werden.

