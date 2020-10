Vor Betrug am Telefon warnt ein Energieanbieter im Landkreis Gotha (Symbolbild).

Kreis Gotha. Unseriöse Anrufer fragen sensible Daten ab. Daran kann man sie erkennen.

Kreis Gotha: Warnung vor Betrug am Telefon

Vor betrügerischen Anrufern warnt der Gas- und Stromanbieter Ohra Energie. Als diese geben sich unseriöse Dienstleister aus, die am Telefon Kundendaten abfragen und Werbung machen. Ohra Energie rät dringend davon ab, Daten herauszugeben oder übereilt Verträge mit den Anrufern abzuschließen.

Ein Anzeichen für den Betrug sei eine unterdrückte Rufnummer, so der Energieanbieter. Der Kundenservice, der am Telefon nie Kundendaten abfrage ohne Sicherheitsfragen zu stellen, rufe immer unter der regionalen Ortsvorwahl an. Wurde ein Vertrag abgeschlossen, könne dieser innerhalb von 14 Tagen widerrufen werden.