Kreis Gotha: Wenn die Müllabfuhr nicht kommt

Tipps zur Müllentsorgung

Legen Sie vor dem Befüllen der Tonne den Boden des Behälters mit Papier oder Pappe aus.

Die unterste Schicht in Ihrer Tonne sollte aus trockenem Abfall bestehen.

Pressen Sie die Abfälle nicht zusammen, sondern achten Sie auf eine möglichst lockere Befüllung.

Achten Sie darauf, dass keine überflüssige Nässe in Ihrer Tonne entsteht. Wickeln Sie daher nasse Abfälle in Papier ein. Wichtig ist dabei: Niemals Plastiktüten (auch nicht sogenannte kompostierbare Tüten) oder Hochglanzpapier in die Biotonne geben.

Stellen Sie die Tonnen möglichst an einen windgeschützten und frostsicheren Platz (zum Beispiel an eine Hauswand, unter ein Dach oder in die Garage).

Überprüfen Sie Ihre Tonne am Entleerungstag und versuchen Sie den Inhalt ggf. vorsichtig zu lockern und zu lösen.

Bei Fragen rund um die Abfallentsorgung, die Gebührenerhebung oder die richtigen Entsorgungswege steht der Kommunale Abfallservice gerne unter der Servicetelefonnummer 036253 311 29, per E-Mail an info@abfallservice-gotha.de oder persönlich zur Verfügung.

Sollten Abfälle in den Mülltonnen festgefroren sein, besteht kein Anspruch auf eine gebührenfreie Nachentleerung.