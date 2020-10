Laut Robert-Koch-Institut Berlin (RKI) hat sich für den Landkreis Gotha die Gesamtzahl der bislang positiv getesteten Personen auf Corona nun auf insgesamt 372 Menschen erhöht. Das sind zwei Personen mehr als am Dienstag. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Davon seien bis zum heutigen Tag fünf Personen im Landkreis an Covid-19 erkrankt, wie die Pressestelle des Landratsamtes Gotha mitteilt. Bisher wird keiner der am Coronavirus erkrankten Personen stationär in den Krankenhäusern behandelt. Inzwischen genesen sind 337 Personen, das sind zwei Menschen mehr als am Vortag. An Corona verstorben sind bislang 30 Personen.

Für Reiserückkehrer aus Risikogebieten gilt nach wie vor die Quarantänepflicht und die Information an das Kreis-Gesundheitsamt.