Kreissparkasse Gotha legt Bilanz für 2022 vor

Gotha. Kunden der Kreissparkasse Gotha sollen von Service und Angebot weiter profitieren. Bankfilialen bleiben erhalten.

Ihre Bilanz für das vergangene Jahr legten am Montag die Kreissparkasse Gotha und die angeschlossene Regionalstiftung vor. Nach Aussage des Vorstandsvorsitzenden Jörg Krieglstein nehme das Bankunternehmen in Thüringen einen Spitzenwert ein. So konnte die Kreissparkasse im Geschäftsjahr 2022 deutlich zulegen und am Ende einen Bilanzgewinn von 491.000 Euro verbuchen.

„Uns ist es gelungen, gerade in Zeiten von niedrigen Zinsen und Negativzinsen, die Preise stabil zu halten“, sagt Krieglstein. Das habe zwar Nerven gekostet, doch konnte die Kreissparkasse ihre Preise stabil halten und das sei auch in den kommenden Jahren so angedacht, betont Abteilungsdirektorin Claudia Hemmling. Auch hinsichtlich der Mitarbeiter will sich das Unternehmen zukunftssicher aufbauen. Gegenwärtig sind 222 Mitarbeiter bei der Kreissparkasse tätig, darunter zwölf Auszubildende.

Investition in die Ausbildung

„Wir haben den demografischen Wandel im Blick und investieren weiter in die Ausbildung“, so Krieglstein. Grund: In den nächsten Jahren gehen viele Mitarbeiter in den Ruhestand, deshalb werde bereits jetzt ein Wissens- und Informationstransfer eingeleitet. Die Kreissparkasse setzt dabei auf die eigene Ausbildung, aber auch auf Weiterbildung und die Chance, Quereinsteigern eine solide Ausbildung zu ermöglichen.

Die Pandemiezeit habe vieles verändert. So ist mehr als ein Drittel der Mitarbeiter in Teilzeit beschäftigt oder arbeitet im Homeoffice. „Die Möglichkeiten von zu Hause oder von einem anderen Ort zu arbeiten, werden rege genutzt. Wir vermeiden dadurch unnötige Fahrzeiten und entlasten die Umwelt“, sagt der Vorstandschef. Die meisten Besprechungen finden online statt.

Krieglstein und seine Vorstandsmitarbeiter zeigten sich zufrieden über die Entwicklung im Kreditgeschäft. So seien im vergangenen Jahr Darlehen im Wert von 169 Millionen Euro getätigt worden – ein Fünftel mehr als 2021. Das Gothaer Bankunternehmen unterstützte dabei insbesondere Unternehmen im Landkreis. Insgesamt wurden Kredite in Höhe von 100 Millionen Euro an Firmen und Selbstständige ausgereicht, 67,5 Millionen Euro an Privatpersonen, die die Kredite für den Kauf oder der Sanierung von Wohneigentum nutzten. Für Jörg Krieglstein ist es wichtig, dass das Geld bei den Menschen in der Region geblieben ist.

Bankfilialen und Geldautomaten bleiben im Landkreis erhalten

Allerdings ist aufgrund der hohen Inflation und gestiegenen Baupreise eine Zurückhaltung bei den Kreditgeschäften zu verzeichnen. Solange die Preise und die Unsicherheit hoch sind, nehmen die Menschen Abstand von langfristigen Investitionen, blickt der Vorstandschef in die Zukunft. Positiv sei die Tatsache, dass die Kreissparkasse weder Filialen noch Geldautomaten schließt. Damit tritt er Gerüchten entgegen, dass in Bad Tabarz die Filiale geschlossen werde. Es sei für die Kreissparkasse ein wichtiges Anliegen, dass dieser Service auch in Zeiten des Online-Banking aufrecht gehalten wird.

Auch die Regionalstiftung des Unternehmens, die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feiert, unterstützte 2022 36 Projekte in der Region. Insgesamt wurden 310.000 Euro an Vereine, Verbände und Institutionen ausgezahlt.

Statistisches

Bilanzsumme: 1.658 Millionen Euro (+ 25,2 Millionen Euro)

Kreditvolumen: 666 Millionen Euro (+44,8 Millionen Euro)

Kundeneinlagen: 1.369 Millionen Euro (+27,0 Millionen Euro)

Privatgirokonten: 48.942

Geschäftskonten: 3962

Kommunalkonten: 135

Kreditgeschäft: 169 Millionen Euro wurden als Darlehen ausgezahlt.

Geldautomaten: 10.773.425 Banknoten wurden aus- oder eingezahlt, das sind 29.500 Geldscheine pro Tag.

Mitarbeiterzahl: 222 (12 Auszubildende)