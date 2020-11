Kreisstraße 19 in Gräfentonna: Vier Wochen früher fertig

Durch Gräfentonna Richtung Vargula rollt seit Mittwoch wieder ungehindert der Verkehr – nicht mehr über eine Holperstrecke, sondern auf glatter Fahrbahn. Die Bauarbeiten am Abschnitt der Kreisstraße 19, von der Kreuzung Bundesstraße 176 bis Ortsausgang, sind abgeschlossen – vier Wochen eher als geplant, eigentlich ein halbes Jahr früher.

Sie sollten sich ursprünglich bis ins Frühjahr 2021 erstrecken, sagt Bauleiter Thomas Gruhl vom Kreisbauamt. Aber es sei von Anfang an absehbar gewesen, dass es schneller gehe, merkt Danilo Schmidt von der bauausführenden Firma Strabag (Gruppe Arnstadt) dazu an. Lediglich die Fahrbahn-Markierungen mit Heißplastik sollen als Restarbeiten im Frühjahr 2021 erfolgen.

Polizeieinsatz wegen Zufahrten zu Anwohnergrundstücken

Die Kreisstraße K19 in Gräfentonna am Abschnitt Neuer Plan / Untervorstadt. Foto: Wieland Fischer

Zum Baubeginn am 26. Juni dieses Jahres seien noch mehr oder weniger unerwartete Probleme aufgetreten, erinnert sich Bürgermeister Heiko Krtschil (parteilos). Sogar einen Polizeieinsatz habe es gegeben, um die Zufahrten zu Anwohnergrundstücken und den weiteren Bauablauf zu regeln. Selbst im Landratsamt seien wegen der Zufahrtsregelungen Anfragen eingegangen, weiß Landrat Onno Eckert (SPD). „Als ich 14 Tage später geantwortet habe, war das Problem schon geklärt, weil der Baufortschritt so schnell voranging, dass die Anfrage erledigt war.“

Bemerkenswert sei der schnelle Fortgang der Arbeiten, weil der Neue Plan vollkommen neu hergerichtet wurde. Das sei vorher so nicht auf dem Schirm gewesen, sagt André Lüder vom Ingenieurbüro Oppermann. Es sei aber relativ zügig eine Entscheidung getroffen worden, die das Gros der Gräfentonnaer befürwortet habe, sagt Krtschil.

Der Bürgermeister ist der Ansicht, dass der Platz durch die Vergrößerung der Grünfläche aufgewertet worden ist. „Wir waren rigoros und haben einen Großteil der alten Schwarzdecke abgeschnitten.“ Mitte November sprießt dort Rasen. Auch die Verkehrsführung sei nun klar geregelt: Es gibt nur noch eine Durchgangsstraße, die andere Seite der Grünanlage ist Sackgasse. Jetzt herrsche allgemeine Zufriedenheit.

2025 sollte die K 19 Richtung Burgtonna erneuert werden, hofft die Gemeinde. Foto: Wieland Fischer

Kein Vergleich zu vorher, bemerkt Thomas Gruhl vom Kreisbauamt. Es habe nahezu durchweg Straßenschäden gegeben. Die Straße sei noch nie grundhaft ausgebaut gewesen. Nun ist die Straße auf einer Länge von etwa 560 Metern in vollverbundener Bauweise mit verstärkter Asphalt- und Betonschicht versehen, um den Eingriff in die Tiefe zu minimieren. Das habe zur Minimierung der Kosten beigetragen, so Gruhl. Der Abwasserzweckverband Mittlere Unstrut hat Teile des Kanals saniert, Schachtabdeckungen teilweise ausgetauscht.

Gesamtkosten des Straßenbaus: 430.000 Euro

Für den Landkreis belaufen sich die Gesamtkosten des Straßenbaus auf 430.000 Euro, einschließlich Planungskosten. Die Arbeiten sind mit 275.000 Euro gefördert worden. Die Gemeinde Tonna steuert rund 90.000 Euro zur Neugestaltung der Nebenanlagen und Gehwege bei.

An eine Umwidmung der Straße K 19 in Tonna von einer Kreis- zu einer Kommunalstraße sei nicht gedacht, sagt Landrat Eckert: „Wir haben eher eine Interesse daran, dass sie hochgestuft wird.“ – zu einer Landesstraße.

Jetzt gehe es ans Sparen, um den zweiten Teil der K 19 in Gräfentonna, von der Kreuzung B 176 bis Ortsausgang Burgtonna zu erneuern, sagt Krtschil. Dort seien die Nebenanlagen noch breiter. Andererseits lasse das mehr Spielräume zur Neugestaltung. Er hoffe, dass der Kreis das Projekt fürs Jahr 2025 eintakte. Dann bleibe, ausreichend, Zeit um das Geld anzusparen, Vorlauf zu haben und alle Versorger einzubinden, wie Krtschil sagt. Die Gemeinde wolle nächstes Jahr einen Ideenwettbewerb initiieren, um Anregungen zu sammeln, wie die Straße aussehen solle: Krtschil: „Das ist für uns eine große Nummer.“