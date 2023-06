Kreistag Gotha berät zum Deutschland-Ticket

Der Kreistag Gotha berät wieder in der Aula der Arnoldischule.

Gotha. Warum dafür noch ein Beschluss nötig ist und worüber außerdem entschieden wird.

Der Kreistag Gotha trifft sich am Mittwoch, dem 14. Juni, 18 Uhr, zu seiner nächsten Beratung in der Aula der Arnoldischule. Unter anderem geht es um eine redaktionelle Änderung der Satzung zur Schülerbeförderung des Landkreises Gotha. „Ab dem neuen Schuljahr sollen Schüler der Oberstufe und Berufsschüler mit einer vollschulischen Ausbildung ihre Monatskarte nicht mehr komplett selbst bezahlen müssen. Alles, was über 19 Euro liegt, wird vom Landkreis übernommen“, sagt Onno Eckert (SPD), Gothas Landrat.

Zudem wird über die Einführung und Anwendung des Deutschland-Tickets im Landkreis Gotha beraten. „Es ist zwar bereits bei unserer Nahverkehrsgesellschaft erhältlich und kann genutzt werden, es braucht aber noch einen Beschluss dazu“, erklärt Onno Eckert.

„Richtlinie zur Stabilisierung innerörtlicher Lagen im Landkreis Gotha“ nennt sich ein neues Programm der Wirtschaftsförderung, mit dem die Erhöhung der innerörtlichen Aufenthaltsqualität unterstützt werden soll. Dieses und nächstes Jahr würden dafür 15.000 Euro zur Verfügung gestellt. Auch darüber soll der Kreistag am Mittwochabend entscheiden.